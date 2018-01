Inter, Steven Zhang: "Continuiamo a lottare per i nostri obiettivi senza rimpianti"

"La vita è piena di sorprese e avventure. Ora un nuovo capitolo è in attesa di essere scritto. Continuiamo a lottare per i nostri obiettivi senza rimpianti". Steven Zhang ha salutato l'arrivo del 2018 ("Buon anno ai cacciatori di sogni di tutto il mondo. Che il 2018 sia eccezionale!") con un post su Instagram: l'augurio sembra generico ma è facile accostare il messaggio del figlio del patron Zhang Jindong anche all'Inter. I nerazzurri sono chiamati a rimanere in alto fino al termine del campionato e raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League.