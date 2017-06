Inter, Steven Zhang: "Conte? Qualsiasi scelta è possibile"

Conte è il grande sogno dell'Inter. Un sogno che potrebbe realizzarsi a sentire Steven Zhang. Il figlio del patron nerazzurro Zhang Jindong in un'intervista alla CNBC afferma: "Conte è l'uomo giusto? Qualsiasi scelta è possibile. Ovviamente l'allenatore è molto importante per la squadra. Ma abbiamo bisogno di persone, giocatori e dirigenti che stiano e giochino per il club con il cuore e lo spirito".



Se il futuro potrebbe essere di nuovo roseo, il presente per il club di Corso Vittorio Emanuele è pieno di nubi dopo le 4 sconfitte consecutive: "Bisogna avere pazienza e fiducia nel club, so che i tifosi amano la squadra con tutto il loro cuore. Proveremo a fare del nostro meglio, e lo faremo passo dopo passo. Non si può cambiare il risultato del gioco in un periodo di tempo breve. Naturalmente la prossima partita è importante, specialmente se si possiede l'Inter, un club che ha tanto potere e tante responsabilità, anche per me personalmente. Ma per avere successo penso che investire in strategie a lungo termine sia la cosa più importante per questo club".



Sugli investimenti che la società effuettuerà Zhang Jr chiarisce: "Dipende molto dai guadagni del club, ma conta di più il modo in cui vuoi investire. La cosa più importante è investire nella facilities, nelle Academy e per i giovani, perché vogliamo avere una crescita a lungo termine e un club in salute. Vogliamo che i giovani possano dare il loro meglio e avere un'opportunità per crescere e giocare in futuro in prima squadra".