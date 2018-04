Inter, Steven Zhang: "Chi fa confusione non ci fermerà"

Steven Zhang interviene su Instagram dopo la rottura tra Suning e Walter Sabatini che tanto ha fatto discutere spingendo i più pessimisti a temere un progressivo disimpegno della proprietà cinese dell'Inter.



"Credo semplicemente che alcune persone non abbiano capito che, per quanto facciano confusione, non ci fermeranno e non ci impediranno di andare avanti, di lottare e di diffondere la nostra passione nerazzurra per realizzare grandi cose nel mondo. Compagni nerazzurri, rimanete concentrati! Non lasciamoci abbattere dalla negatività" scrive il figlio del patron Zhang Jindong.



L'attenzione si sposta poi sul campo: "Complimenti ai ragazzi della primavera, la vostra vittoria aiuta a descrivere l'Inter nel mondo. E comunque, siete tutti pronti per la partita di sabato? So che ci saranno più di 60mila interisti".

Oltre a Zhang, anche l'a.d. Alessandro Antonello è intervenuto sul tema: "Siamo sorpresi che in questi giorni, dopo l'uscita da Suning del coordinatore tecnico Walter Sabatini, si sia arrivati a parlare di smobilitazione in casa Inter, se non addirittura di una lontananza di Suning stessa: i nostri piani non sono cambiati, riportare il club in Champions e far sì che ci rimanga stabilmente, riportare l'Inter dove merita. I piani di Suning per l'Inter sono sempre gli stessi e continueranno ad esserlo. Noi continuiamo a essere focalizzati sul prosieguo di stagione e sulla pianificazione della prossima. Nessuna parola ci destabilizza, anzi, non fa altro che rafforzare il perseguimento dei nostri progetti a medio-lungo termine. Continuiamo a lavorare per i nostri tifosi, per la loro passione, che ci dimostrano riempiendo lo stadio ogni domenica e facendoci sentire il loro supporto da ogni parte del mondo",