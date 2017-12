Inter, Spalletti: "Vincere contro Milan, Lazio, Fiorentina e Roma"

Dopo due sconfitte consecutive, Luciano Spalletti lancia un messaggio alla sua Inter, attesa da quattro sfide decisive (il derby di Coppa Italia e Lazio, Fiorentina e Roma in campionato): "Peò essere un periodo importante per noi, chiaramente queste avversarie hanno un valore alto ma bisogna vincere tutte le partite e tutte possono creare difficoltà" le parole in esclusiva a Premium Sport.



Il tecnico nerazzurro ha concesso un Natale di riposo per i giocatori, gli allenamenti riprenderanno a Santo Stefano in vista di Milan-Inter del 27 dicembre. Tre giorni dopo, a San Siro arriverà la Lazio: con due vittorie il 2017 potrebbe chiudersi al meglio e i ko contro Udinese e Sassuolo verrebbero dimenticati mentre, in caso di risultati negativi, il rischio è di iniziare il nuovo anno con il morale a terra.

GLI AUGURI AL NOSTRO MARCO BARZAGHI