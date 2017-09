Inter, Spalletti va a caccia dei 3 punti a Bologna per eguagliare Mancini

BOLOGNA-INTER: TUTTE LE STATISTICHE

- 141ª sfida tra Bologna e Inter in Serie A, i nerazzuri conducono per 67 vittorie a 39, completano 34 pareggi.

- Il Bologna non vince da sei confronti con l’Inter in campionato: tre pareggi e tre sconfitte il bilancio parziale.

- Nelle ultime sette sfide tra Bologna e Inter in Serie A, nessuna delle due squadre è mai riuscita a segnare più di due reti.

- Nelle ultime 11 partite casalinghe in campionato contro l’Inter il Bologna ha ottenuto solamente due punti. I rossoblu non hanno segnato alcun gol nelle ultime due sfide casalinghe contro i nerazzurri in A, i bolognesi non sono mai arrivati a tre sfide di fila senza trovare la rete contro l’Inter allo stadio Dall’Ara.

- Nell’era dei tre punti a vittoria, solo una volta l’Inter ha vinto tutte le prime cinque giornate di campionato: stagione 2015/16 (in quella occasione la squadra milanese arrivò quarta a fine campionato).

- Il Bologna ha perso le ultime due gare in campionato, i rossoblu non arrivano a tre sconfitte di fila in A dallo scorso febbraio.

- Considerando anche il finale della scorsa stagione, l’Inter arriva da sei successi consecutivi in Serie A; i nerazzuri non inanellano sette vittorie di fila in campionato da gennaio.

- Inoltre, l’Inter ha vinto le ultime tre gare esterne in campionato, non arriva a quattro successi consecutivi lontano da casa da novembre 2012.

- Il Bologna ha perso sette delle ultime 11 gare interne di Serie A (3V, 1N), mancando l’appuntamento col gol ben cinque volte in questo parziale. - L’Inter non conclude tre partite consecutive con la porta inviolata da dicembre 2016.

- L’Inter ha la miglior difesa del campionato con un solo gol al passivo; solo il Napoli ha subito meno tiri nello specchio (otto) dei nerazzuri in questa stagione di A (11).

- Sei dei 10 gol dell’Inter sono arrivati nell’ultimo quarto d’ora di gioco, primato in questo campionato. Solo il Napoli (nove) ha segnato più reti dell’Inter (sette) nel secondo tempo in questa Serie A, dall’altra parte invece nessuna squadra ha concesso più gol del Bologna nella ripresa (cinque).

- Quattro dei 10 gol dell’Inter in questo campionato sono arrivati con cross: quella nerazzurra è la squadra più prolifica finora con questo tipo di azione.

- L’Inter è l’unica squadra ad aver già segnato due gol di testa in questo campionato, mentre nessuna ne ha subiti più del Bologna (due).

- Inter e Bologna hanno concesso un solo gol nel primo tempo, solo la Roma è riuscita a mantenere la porta inviolata nella prima frazione di gioco in questo campionato. L’Inter, alla pari col Napoli, è una delle due squadre che conta più rigori a favore in questo campionato (due).