Inter, Spalletti ufficiale: ha firmato un biennale: "C'è tanto lavoro da fare"

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore dell'Inter. Dopo il viaggio in Cina per conoscere Zhang Jindong, il nuovo tecnico nerazzurro è rientrato in Italia giovedì sera e venerdì mattina si è recato alla Pinetina per osservare le strutture di Appiano Gentile e proprio in questa occasione ha firmato il contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione. Presente anche la dirigenza interista con Ausilio, Gardini e Sabatini.



La presentazione ufficiale è prevista mercoledì alle ore 12, mentre il primo allenamento sarà lunedì 3 luglio.



La rivoluzione dovrebbe partire da Dalbert Henrique, le parti si sono avvicinate: l'Inter aveva offerto 12 milioni di euro, il Nizza ne voleva 15 per il terzino brasiliano. Il giocatore è dato in rientro dal Brasile, segno che l'affare è vicino alla conclusione.

"RICONCILIARE I RISULTATI CON LA STORIA DEL CLUB"

Dopo la firma Spalletti ha parlato a Inter Channel: "C’è tanto lavoro da fare, in maniera seria e professionale, anche per il momento che sta attraversando la squadra. Bisogna migliorare. C’è da riconciliare i risultati con la storia della nostra società. L’appartenenza diventerà fondamentale. Abbiamo visto che ci sono squadre attrezzate. Sono entusiasta di entrare a far parte di questa grandissima famiglia che è l'Inter. Avendo il supporto e il sentimento di milioni di tifosi potrebbe essere inteso come un peso, e invece dobbiamo vederla come una sfida, una nuova energia da portare sul campo"..