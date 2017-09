Inter, Spalletti: "Troppo lenti ma il pareggio non è scandaloso"

Luciano Spalletti consapevole della prestazione negativa dell'Inter a Bologna ma non è duro con i suoi: "Siamo andati più piano del solito, non siamo riusciti a far viaggiare la palla bene in verticale per cui abbiamo dato al Bologna la possibilità di chiudere tutti i passaggi, a parte nel finale del secondo tempo" le parole a Premium Sport.



Ancora il tecnico nerazzurro: "Le intenzioni mi sembravano giuste per come l’avevamo preparata, poi però abbiamo insistito troppo col fraseggio a centrocampo. Dovevamo essere più veloci e dovevamo avere più faccia tosta nei contrasti, ci voleva più lotta individuale. Noi siamo una squadra che tende ad abbassare il livello di intensità però nella ripresa abbiamo fatto bene, anche dopo il pareggio".



Sulle cose positive: "Si è vista una squadra che voleva ribaltare la partita, non siamo stati molto precisi ma il secondo tempo è stato buono. La reazione nel secondo da quando è entrato Eder abbiamo tenuto il possesso palla, non con molta lucidità ma ci abbiamo provato. Dobbiamo essere più continui e più cattivi, sportivamente parlando".



Spalletti risponde a Donadoni: "Mi sembra esagerato dire che abbiamo rubato il risultato ma se avessero vinto non potevamo dire niente al Bologna. Comunque dovevamo fare meglio ma non lo trovo così scandaloso il pareggio". Infine una battuta: "Icardi meglio rasato che biondo? Probabilmente sì, stasera ha fatto gol, adesso infatti glieli taglieremo tutti con la lametta”.