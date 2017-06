Inter, Spalletti: "Tranquillo per il mercato, la squadra ha già dei valori"

Luciano Spalletti sereno nonostante il calciomercato dell'Inter non sia ancora partito: "Quando sono andato in Cina e ho parlato con Zhang Jindong - le parole in esclusiva a Premium Sport - ho capito quale ambizione e quale passione abbia. Sono abbastanza tranquillo nonostante il ritardo. Chiaro che il quando arriveranno nuovi giocatori farà la differenza ma non dimentichiamo che questa squadra ha già dentro dei valori, ha calciatori importantissimi. Sarà un bel partire anche così".



Il tecnico sottolinea ancora il senso di appartenenza ai colori nerazzurri che i giocatori dovranno percepire: "Quella dell'Inter è una storia abbagliante, lo si vede dal carisma dei campioni, degli allenatori e dei presidenti che sono passati di qui. Dovremo ricordarla quella storia, far sentire alla squadra che maglia stanno indossando: bisognerà dare tutto, anche qualcosa in più".



Solo una battuta, invece, a chi parla di un Capello (neo allenatore dello Jiangsu) che aleggerebbe su di lui in caso di cattivi risultati: "Non entriamo in piccole polemiche, per adesso io e voi ci siamo solo conosciuti meglio. Iniziamo a lavorare, poi eventualmente ci sarà motivo di confronto e rettifica".