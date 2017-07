Inter, Spalletti ti sta ribaltando

La strada che parte dal più lontano Sud-Est asiatico sembra proprio quella giusta: l'Inter è riuscita a battere il Bayern, che solo due giorni prima aveva frullato il Chelsea di Conte, facendo un altro importante upgrade verso lo "spallettismo". "Sotto l'aspetto di squadra abbiamo fatto le cose bene - ha sottolineato il tecnico -: distanze giuste, tutti ad attaccare, tutti a difendere, qualche volta nel secondo tempo non abbiamo palleggiato".



Al di là dei dettagli, la mano del tecnico toscano inizia a vedersi: squadra corta, attenta, che riparte veloce, sfruttando nella maniera migliore le fasce, da cui sono arrivati i due gol scannerizzati di Eder, anche lui in crescita esponenziale e bravo ad accarezzare i cross di Candreva e Perisic. Nelle ultime due amichevoli con Lione e Bayern, magari giocate non a ritmo altissimo, l'Inter non ha subito gol ed è una delle note più liete considerando gli enormi problemi difensivi della scorsa stagione.



Borja Valero si inserisce piano piano, soprattutto (almeno in attesa di Vecino) come centrocampista davanti alla difesa. Perché tra le linee, adesso, cresce Joao Mario: "Diverso da Nainggolan: Radja ha più strappi, lui è più bravo nello stretto, ma sono entrambi campioni". L'elogio di Spalletti non va sottovalutato: l'Inter ha pagato tanto il portoghese e ritrovarsi un campione (parola del tecnico), anziché un flop sarebbe una meravigliosa plusvalenza, anche se non iscritta a bilancio.