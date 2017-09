Inter, Spalletti studia nuove soluzioni per la trequarti

I 16 punti nelle prime sei partite di campionato consentono all'Inter di lavorare con più tranquillità in settimana ma tutto l'ambiente, a partire da Luciano Spalletti, sa che serviranno grossi passi in avanti sotto il profilo del gioco per continuare a respirare aria di alta classifica fino a maggio. Carenze (numeriche) difensive a parte, il calciomercato estivo ha lasciato un grosso buco sulla trequarti nerazzura: manca quell'uomo che nel 4-2-3-1 spallettiano dia gli strappi e segni almeno 10-15 gol.



Sia Brozovic che Joao Mario (ma anche Borja Valero) non hanno convinto in quel ruolo ed ecco che il rientro di Cancelo - dovrebbe essere convocato per il derby del 15 ottobre - e il buon momento di Eder portano nuove soluzioni al tecnico nerazzurro. Mantenendo il 4-2-3-1 e con il portoghese esterno alto, potrebbe essere il tanto criticato Candreva a cercare di dare una mano a Icardi: spesso l'ex Lazio tende ad accentrarsi e potrebbe essere un'opzione per fargli ritrovare nuova serenità. Ma attenzione anche a Ivan Perisic, che Spalletti ha già spiegato compatibile con il ruolo di trequartista, in quel caso a sinistra giocherebbe Eder.



I tifosi, intanto, sperano sia dato più spazio a Karamoh, visto il buon impatto con il Genoa. L'agente del francese ha già lanciato la proposta: "Yann può giocare dietro la punta" le parole di Oscar Damiani.