Inter, Spalletti: "Spero che questa squadra cresca, la possibilità c'è..."

Luciano Spalletti attende i rinforzi. Il tecnico dell'Inter dopo la sconfitta in amichevole contro il Norimberga aveva mandato un messaggio alla società, messaggio che viene ribadito in qualche modo a distanza di due giorni: "Cosa mi aspetto dal mercato dell'Inter? Io spero che questa squadra cresca, perché ha la possibilità di crescere e lavorare nella maniera corretta''.



L'ex allenatore della Roma a Sportitalia commenta poi in maniera lapidaria la situazione relativa a Perisic, che ha saltato la sfida contro il club di seconda divisione tedesca per un ascesso dentale, e che rimane in orbita Manchester United: ''Sapete tutto. È tutto alla luce del sole''.



bSpazio infine per un giudizio ilancio sul ritiro di Riscone di Brunico: "Il ritiro è andato abbastanza bene. Purtroppo qualche infortunato c'è stato ma tutto è andato abbastanza bene".