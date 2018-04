Inter, Spalletti: "Siamo pronti a tutto, non c'è più tempo per sbagliare"

Dopo il 4-0 al Cagliari, per l'Inter è tempo di andare a Verona contro il Chievo: "Parte un altro treno: prima era quello dei gol, ora quello delle trasferte - le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa -, dobbiamo essere pronti a cambiare biglietto e destinazione. Qualsiasi problema incontreremo dovremo risolverlo subito e in partita, non c'è più modo di rimandare".



Senza Gagliardini ("Potrebbe anche tornare prima del previsto"), occhio al centrocampo: "Ieri sera ho messo a letto Vecino, stava benissimo e può partire dall'inizio. Stiamo gestendo Rafinha, ci sono altre soluzioni. Brozovic ha trovato equilibrio, ha trovato la forza caratteriale di sostenere giocate, che ha nei piedi, che aiutano la squadra a trovare vie alternative". La crescita delle prestazioni è evidente: "Arriviamo con più giocatori in area, siamo più equilibrati nei 95' o 100' e finalmente hanno segnato anche chi attaccante non è. Ma non ho ancora visto una partita con la fisionomia della squadra a cui aspiro: arriverà".



Dopo il Chievo ci sarà la Juventus: "Con il Cagliari abbiamo giocato una buona partita ma è finita, domani ne inizierà un'altra e dovremo essere altrettanto bravi: servono carattere, cuore, tecnica. Non possiamo gestire niente, siamo pronti a tutto". Ma l'Inter cosa ha di più di Roma e Lazio, che le stanno davanti nella corsa Champions? "Non lo so, so per certo che non ha nulla in meno se non un punto in classifica".



Spalletti sfiora anche l'argomento prossima stagione: "La società ha lavorato per salire in classifica, abbiamo fatto mercato. È stata presente a quasi tutti gli allenamenti, sono state messe basi importanti per il futuro, nessun giocatore è in scadenza. L'anno prossimo non si ricomincerà da capo, la proprietà potrà fare scelte più facili: sono segnali chiari".