Inter, Spalletti: "Si riparte da zero per trovare nuove certezze"

Dopo Sarri, Luciano Spalletti si trova di fronte una squadra di un altro allenatore che stima: "Giampaolo è fortissimo, come me non gli hanno raccontato la storia ma la sa: gli hanno tolto tanti pezzi ma la Sampdoria gioca bene come prima. Desidera allenare l'Inter, se lo facesse io sarei il primo abbonato per vedere il suo gioco".



Tra i pezzi tolti ai blucerchiati, proprio Skriniar: "Quando ho chiesto un parere a Giampaolo mi ha detto 'pure questo mi togli?'. Ha margini di crescita, ora è al 60% delle sue qualità, aveva altre offerte ma ha voluto venire all'Inter. Ho paura quando vedo Sabatini e Ausilio che viaggiano, questi giocatori forti devono rimanere qui". Qualcuno dice che il compagno di reparto rischi troppo: "Miranda trasferisce equilibrio ai compagni, a volte se la prende un po' comoda ma non esagera mai".



Sul possibile turnover Spalletti annuncia due affaticati ma non svela chi: "Siamo io e Domenichini, siamo tornato tardi e ci sono partite che ti danno ulteriore stress...". Tornando al Napoli, il tecnico nerazzurro commenta così la prestazione: "A livello di gioco loro sono ancora più forti ma come qualità dei giocatori ci siamo. Sarri? Ho detto ministro dell'Economia perché lavora bene, spero che la risposta ("Spalletti allora ministro della Difesa", ndr) l'abbia fatta nello stesso senso".



Infine, sulla crescita della squadra: "Ora si parla di scudetto ma lo saremo solo quando non ce lo chiederete più. Vogliamo creare un contesto forte e non porci limiti. Azzeriamo ciò che abbiamo fatto sinora e consolidiamo le certezze, questo è uno dei migliori gruppi che ho allenato: io non gli impongo niente, do consigli ma sanno già da soli cosa fare".