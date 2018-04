Inter, Spalletti: "Serve il fuoco dentro, se falliamo è per sempre"

"Una cosa per volta". Luciano Spalletti avvisa tutti: prima di pensare al derby di mercoledì, c'è prima il Verona da affrontare a San Siro. E le brutte prove dell'Inter contro le piccole, spesso accompagnate da risultati negativi, non fanno stare tranquillo il tecnico nerazzurro.



"Ci vuole una vittoria per prepararsi bene, è il miglior allenamento mentale - ha detto Spalletti -. Non che questa gara sia un allenamento, ma non c'è modo migliore per arrivare al derby che vincere questa gara. Anche perché quella viene dopo, sennò si rischia di fare confusione".



"Champions miracolo o obiettivo minimo? Io devo riuscire a far dare il massimo ai calciatori e raggiungere la posizione più importante che ci possa essere. Starà al gioco delle considerazioni e delle parti. C'è però una domanda da porsi: se stiamo raccogliendo abbastanza per quello che abbiamo a disposizione. Secondo me ci sono ancora possibilità. Non so come andrà a finire, ma può essere che mi possa dare problemi su come rimettermi in pari. Abbiamo tanto a disposizione, la squadra lo ha fatto vedere".



"Oggi c'era Ligabue ad Appiano, lui dice che gli anni passano per non ripassare più. Lo stesso i campionati. E qui c'è la possibilità di raggiungere un obiettivo importantissimo ed è per questo che anche domani ci sono 60mila persone allo stadio. Se ci alziamo e siamo già stanchi è un problema. Se abbiamo il fuoco dentro per determinare quel che passiamo di giorno in giorno diventa una storia differente".



"Io non sono in scadenza, sono venuti i dirigenti per fare il programma estivo. Io sono l'allenatore dell'Inter, sono problemi vostri. I contratti servono a far venir fuori un po' di clamore ma vengono disfatti in un attimo. Io faccio il contratto per non mettere in difficoltà me stesso e la società, perché diventa più facile se le cose non hanno un ritmo corretto per i punti da portare a casa. A me l'Inter e Milano piacciono, sono un po' come Rafinha. Ci lavoro volentieri. Vengo presto, non essendo già stanco, perché voglio cercare di determinare. Io so una cosa, che se non raggiungeremo questo obiettivo quelli fatti come me (e mi sembra di vederne diversi qui dentro) ce lo porteremo dietro per sempre. Dovremo abituare anche i giocatori a pensare lo stesso. Con la maturazione questo ricordo potrà dare molto fastidio. Il messaggio per me e i calciatori è che ci dispiacerà per sempre se non raggiungeremo l'obiettivo".



"Le dimissioni di Sabatini hanno fatto rumore per il valore della persona e del direttore. Mi è dispiaciuto moltissimo. Lo conosco bene e so la qualità che ha personalmente, oltre che professionalmente. Detto questo le sue dimissioni non lasciano nessuna eredità nel bene o nel male, perché chi è dell'Inter deve continuare a mettere l'Inter davanti a tutto e credere nell'Inter. Vale per me e per tutti. Io in Sabatini vedo un samurai del calcio, affettivamente, perché dà battaglia per riuscire a incidere. Mi aveva detto che sarebbe venuto a salutarmi, non è passato ma l'ho sentito al telefono. Lo voglio salutare presto".