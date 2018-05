Inter, Spalletti: "Sempre come contro la Juve, Santon non ha colpe"

Dopo la sconfitta contro la Juventus e le roventi proteste per l'arbitraggio di Orsato, per l'Inter è tempo di guardare avanti: i nerazzurri sono obbligati a vincere a Udine se vogliono continuare a tenere vivo il sogno Champions. "Quello che è successo contro i bianconeri dobbiamo usarlo per essere più forti nelle prossime gare e non portarci dietro delle schegge che possono condizionarci" sottolinea Luciano Spalletti alla vigilia del match della Dacia Arena.



Il tecnico di Certaldo evita di riaccendere le polemiche: "Discorso chiuso sull'arbitro, il 'bandone' (termine toscano che indica la sarcinesca ndr) è chiuso, non si trova niente dentro. Non mi domandate altro. Allegri ha detto che si è fatta commedia? Devo solo stare attento e prendere in considerazione le cose importanti per noi. La partita l'ho rivista e ci sono molti aspetti su cui lavorare: siamo cresciuti e abbiamo fatto vedere di poter essere una squadra fortissima. Non dobbiamo essere forti solo se condizionati o stimolati da qualcosa di eccezionale. Quella prestazione deve essere il nostro modo di essere tutte le volte".



Nel derby d'Italia Santon è finito nel mirino dei tifosi: "Mi spiace gli sia andata addosso la critica in generale, ha fatto quel che doveva come tutta la squadra. Non ha nessuna responsabilità del risultato. Poi bisogna analizzare altre cose come il lavoro settimanale, la scelta della formazione dopo essere stati in inferiorità numerica, le sostituzioni, le carambole dei palloni da cui viene fuori un momento determinante. Dire che è colpa di uno o dell'altro è relativo".



"Le lacrime di Icardi? La reazione di Mauro - prosegue Spalletti - già la sapevo prima senza averla vista, come so che settimana abbiamo passato e che modo di vivere ci è piovuto addosso, in che modo siamo stati costretti a vivere la settimana per come è andata la partita. Ci siamo stati male e ci dispiace".



La Champions si è allontanata ma l'ex allenatore della Roma ci crede ancora: "Dobbiamo pensare che qualificarci dipende da noi. Se le vinciamo tutte e tre siamo in Champions. Ci sono degli ostacoli in mezzo, ma da come li guardi diventano più o meno grossi".



Infine, sul possibile rinnovo fino al 2021: "Io non devo pensare a questo, non mi interessa. Non devo convincere nessuno. Devo solo lavorare in un certo modo. Devo essere convincente per quello che i calciatori dimsotrano in campo e per la ricerca del risultato. Quello che pensa la società non lo so. Non so chi mi dovrà giudicare. Io so che ho dato quello che mi era possibile dare sempre in questo tragitto".