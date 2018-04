Inter, Spalletti: "Sembrava che il pallone non volesse proprio entrare"

Luciano Spalletti non può che essere deluso per la sconfitta dell'Inter a Torino. "In alcuni momenti oggi la palla è girata meno velocemente e con meno qualità rispetto ad altre occasioni, ma non so se sia giusto parlare di stanchezza. La partita è stata fatta anche bene, ma dovevamo soltanto stare attenti alle loro ripartenze e in alcuni casi non lo siamo stati. Mi è sembrato che oggi non doveva proprio andare, non dovesse entrare in nessun modo" evidenzia il tecnico nerazzurro ai microfoni di Premium Sport.



"Cercare di sfruttare maggiormente Icardi? Ogni idea può essere giusta -prosegue Spalletti -, io dico solo che complessivamente abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Dovevamo solo essere più puliti e più lucidi in alcune situazioni. Mauro anche oggi ha fatto una buona partita, è sempre stato chiuso nella morsa di tre difensori e quando si è riuscito a liberare è stato bravo il portiere".



Chiusura dedicata a un 'episodio' nel finale: "Cosa ho detto a Mazzarri allo scadere? Gli ho solo stretto la mano, era contento". A Sky Spalletti ha quindi sottolineato: "Rabbia nel saluto a Mazzarri? Lui è uno che ha sempre un po' di timore anche quando vince, per cui hai vinto, non c'è da aver timore, la partita è finita. Non darmi la mano con la puntina, se non me la vuoi dare non me la dai...".