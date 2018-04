Inter, Spalletti: "Se ascoltiamo il cuore ci riesce tutto"

Il derby crocevia della stagione sia per il Milan che per l'Inter, ecco le parole di Luciano Spalletti alla vigilia: "Noi abbiamo la classifica che volevamo, la squadra è stata brava a rimettersi in carreggiata rendendolo non decisivo ma è chiaro che sarà una partita importantissima. Non so cosa perderemmo non facendola nostra ma so cosa guadagneremmo vincendola perché i punti di distanza da loro inizierebbero ad essere tanti".



Ultimamente sembra esserci stata una svolta dopo la crisi invernale: "Siamo sempre rimasti con la testa sul lavoro ma ultimamente è cambiato qualcosa anche per l'entusiasmo che hanno portato le ultime vittorie. Stiamo bene e abbiamo fatto prove convincenti, lo dicono i numeri: quando i ragazzi ascoltano il cuore, tutto gli riesce meglio perché sono innamorati del calcio. Prima, forse, avevano la testa un po' intasata".



Tra i più positivi del momento nerazzurro c'è Brozovic: "In questo momento è un calciatore importante, giocare davanti alla difesa lo ha responsabilizzato: fa viaggiare rapidamente il pallone e la squadra ne sta beneficiando. Ma tutti stanno bene e hanno voglia di giocare". Spalletti parla così del Milan: "Sono forti, giocano bene, i terzini spingono, sono bravi nello stretto e hanno tanti cambi di qualità a livello offensivo".



L'Inter dovrà giocare tre partite in una settimana, situazione atipica in una stagione senza coppe: servirà far rifiatare qualcuno o confermare una formazione che sta dando garanzie? "I giocatori che hanno vissuto il momento difficile hanno trovato da soli la medicina per uscirne e quindi sanno cosa fare perché non ricapiti, oltre ad aver imparato cose nuove. Abbiamo tre trasferte, dobbiamo avere la forza per giocare queste partite contro chiunque, ancor di più se si chiamano Milan"