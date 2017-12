Inter, Spalletti: "Sarri, la Juve fa il tuo stesso sport"

Luciano Spalletti ci mette poco a regalare un paio di titoli alla vigilia di Inter-Chievo. Uno riguarda direttamente i nerazzurri, perché "Vecino sta bene e può giocare" e di sicuro è una buona notizia, perché il centrocampista, con Gagliardini assente, è l'unico interditore della rosa. L'altro è più stuzzicante perché accende un dibattito a distanza con Maurizio Sarri, allenatore del Napoli



"Sarri dice che con una gara a settimana si gioca un altro sport? Mi sembra lo stesso. Se si arriva tra le prime quattro si va in Champions, dopo c'è l'Europa League, sennò ci sono le amichevoli di fine campionato. La Juventus, giocando sempre, ha vinto sei scudetti, fa il suo stesso sport. Se Sarri vuole provare, arrivi settimo e giochi un altro sport, voglio vedere se si diverte. Noi vorremmo giocare tre o quattro partite a settimana, anche una in più". Piccola replica anche ad Allegri: "Dice che Napoli e Inter sono favorite? La Juventus è la più forte. L'ho detto dall'inizio. È la squadra più attrezzata, che ha più forza e giocatori di grandissima qualità. Non penso sia stata quella la sua intenzione perche gli specchi stridono se la pensa così".



Ovviamente Spalletti ha parlato anche della sfida che lo attende e della lotta scudetto, con i nerazzurri che hanno la possibilità di andare in vetta battendo il Chievo. Deve farlo senza Miranda e Gagliardini, squalificati. "È anche fortunato Ranocchia perché ha contro una squadra che verticalizza ed è forte di testa. Si troverà benissimo anche contro avversari fortissimi. Davanti hanno due fortissimi di testa, Ranocchia in questo è come se fosse sul divano di casa, poi dovrà essere più bravo degli avversari. Ma vedremo se anche lì avremo ragione noi. Il fatto che abbiamo vinto facendo giocare sempre gli stessi non comporta che non avremmo vinto di più facendo giocare gli altri. I giocatori non devono dimenticare mai che fanno parte dell'Inter, una squadra conosciuta in tutto il mondo per forza, tifosi, storia. Per cui loro hanno l'obbligo di allenarsi sempre al massimo e di farsi trovare pronti. Non ci sono alibi per chi veste una maglia come la nostra".



"Il Chievo è dal 2000 in Serie A, tranne un anno, sa ciò che deve fare. Non è che fare più possesso ti dà sicuramente tre punti. Dovrò trovare soluzioni per le loro verticalizzazioni improvvise. Loro sono sempre molto corti, ci vuole velocità di pensiero e qualità nel vedere le giocate con la testa, prima che con gli occhi. Dovremo sfruttare le poche occasioni che riusciremo a creare. Mi aspettavo un'Inter così? Uno si fa delle idee, l'Inter è attraente da fuori. Poi bisogna entrarci dentro e io da subito ho detto che noi siamo una squadra forte e lo avremmo fatto vedere. Sono straconvinto che non riperderemo per strada quel che abbiamo costruito, poi è chiaro che mantenere il vincere sempre o quasi diventa impossibile probabilmente, ma noi vogliamo allenarci per l'impossibile perché ci rende tutto più facile".