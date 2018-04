Inter, Spalletti: "Samp? La Champions passa da gare così"

L'Inter è arrivata al crocevia: "Dal mio punto di vista sono cambiate molte cose nelle ultime due partite. Contro la Samp mi aspetto di vedere continuità". Partiamo, quasi, dalla fine. Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa dicono molto sul momento nerazzurro, con la squadra reduce dallo 0-0 col Napoli e dalle critiche del suo allenatore: "Non c'è tutta questa qualità...". Ora l'allenatore spiega meglio quali fossero le sue intenzioni.



"Nel discorso della qualità c’è anche la personalità, il carattere. A volte ci manca. Io dico delle cose per far prendere consapevolezza ai calciatori che possiamo fare qualcosa di più. Dobbiamo avere la forza di fare undici partite di un certo livello. La differenza la farà questo. Le motivazioni devono essere a duemila, tutti in apnea da qui alla fine, pedalare e spingere. Noi abbiamo bisogno di prestazioni e punti. Cerchiamo soluzioni in più, qualcosa da buttare dentro in più per ottenere una squadra fortissima".



"Il risultato della doppia partita contro il Napoli è un misuratore di forza visto che hanno fatto gol a tutti e non aver preso gol è sintomo di compattezza che quando decidiamo di mettere, dimostriamo di avere. Essenziale ora sarà mettere le nostre qualità non solo contro il Napoli ma sempre. Deve diventare un’abitudine per diventare eccellenti".



“La Samp è una buonissima squadra, allenata da un grande tecnico con uno staff di primo livello. Contro di loro trovare spazi o tempi non ce ne sono. Bisogna anticipare le sintesi e giocare in velocità. La Champions passa da gare così: loro hanno forza, qualità, sanno giocare un calcio moderno. Allenatore e staff preparatissimi. Uno stadio dove le squadre avversarie hanno raccolto pochi punti. Noi abbiamo bisogno di raccogliere punti per ottenere l’obiettivo finale"



"Perisic ha grandi qualità. Ieri ha fatto dei tiri in porta davanti a Hernan Crespo, che ci ha spiegato le sue grandi qualità. Se riuscisse a dare sempre il massimo sarebbe tanta roba. Accettiamo questa sua flessione, in attesa che torni quello di prima. I centrocampisti a volte vanno sostituiti perchè sono affaticati. Le scelte fanno paura, sono difficili, ti creano dubbi ma l’importante è scegliere in base all’importanza dell’obiettivo. Chi sta meglio avrà la sua chance”



"Ho due anni di contratto e devo dimostrare di meritare l'Inter. Conoscevo Sabatini e ho imparato ad apprezzare Ausilio, ma certi grandi obiettivi di mercato sono stati fatti dai media e a volte disturbano lo spogliatoio. Probabilmente non sono stato all'altezza di capire come mai a volte siamo quasi perfetti, come contro Napoli, Juve e Roma, mentre in altre gare siamo stati al di sotto del nostro massimo. Abbiamo delle cose ma non sempre riusciamo a tirarle fuori. Vuol dire che devo lavorare meglio io".



A Premium Sport, nell'intervista esclusiva, Spalletti ha mandato anche un messaggio al Milan che vorrebbe recuperare il derby il 25 aprile, in un giorno festivo, anche per venire incontro ai tifosi in possesso del biglietto: "Decidono i direttori, ma ci sono delle regole chiare e se la regola dice che si deve giocare il 3 o il 4 aprile, la data sarà quella". Il tecnico è stato 'accontentato' perché si giocherà proprio il 4 aprile.