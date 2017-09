Inter, Spalletti: "Roma mi accolga come vuole. Mercato? I campioni sono già qui"

Luciano Spalletti per la prima volta a Roma da avversario. Domani sera alle 20:45 (diretta tv su Premium Sport HD) il tecnico sarà di scena all'Olimpico con la sua Inter nel big match della 2.a giornata. "Roma non mi è indifferente, ho voluto bene alla città e a quel gruppo di giocatori, ho avuto un rapporto professionale di altissimo livello e ci torno con tutto l'entusiasmo possibile. Poi loro possono accogliermi come vogliono. Se incontro Totti sarò contento di abbracciarlo, tra me e lui nessun conto in sospeso, da parte mia è così. Sarà un piacere" sottolinea il tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida.



Con il capitano giallorosso non tutto è andato alla perfezione a Trigoria: "Ho visto Totti sorridente, perfettamente a suo agio durante il sorteggio Champions. Spero faccio ciò che voleva fare, ne sarei contento. Poi io ho il mio amore da distribuire e per lui ce n'è. Ho ricevuto molta qualità da Francesco, mi ha fatto vivere partite splendide, ha segnato gol da falso nueve di grande qualità. Non ho problemi di alcun genere con lui, sono tranquillissimo".



Dal passato (recente) al presente con un mercato deludente per molti ma non per Spalletti: "L'Inter ha già i suoi campioni. Io sono felice di lavorare con questi giocatori che mi hanno fatto vedere di che pasta sono fatti. Ho a disposizione le mie stelle, vanno solo un po' spolverate. Questa è una squadra forte, come la società. Nell'Inter tutti hanno un ruolo ben definito, tutti fanno il loro lavoro. Ho chiesto tre-quattro giocatori e sono arrivati. Fossimo stati più ordinati all'inizio del mercato si poteva mirare subito a quello che era il percorso che dovevamo fare. Invece all'inizio abbiamo mirato obiettivi diversi che non si sono portati a casa. Nel calcio capita di dover modificare il percorso, io sono orgoglioso di averlo fatto con il club in base alle situazioni che ci chiamavano in causa".



Contro l'undici di Di Francesco per i nerazzurri sarà un test verità: "La Roma ha un motore e una scocca forte, ha Manolas, Strootman, De Rossi, Nainggolan, Dzeko, Perotti, Alisson... Dicono siano in difficoltà col terzino destro, lo sceglierei volentieri e metterei Florenzi per l'affetto che nutro per lui, lo rivedrei in campo come avversario, è bene che giochino quelli forti. C'è Emerson che doveva fare il parcheggiatore a Trigoria e invece giocherà in Nazionale perché è fortissimo. Ventura me lo chiese prima di proporgli di vestire l'azzurro". Noi dobbiamo cercare qualcosa di più per trovare delle soluzioni per essere al loro livello, per competere con squadre forti. Il nostro campionato verrà misurato da queste partite e noi dobbiamo farci trovare pronti. Se non giochiamo in questi campi da squadra forte verremo travolti".



Il tecnico dai suoi non vuole cali come quello cisto contro la Fiorentina nel secondo tempo: "Dobbiamo essere continui dal primo all'ultimo minuto, essere una squadra che ha facilità di palleggio, un blocco unico intorno alla palla, che dà continue letture di alzare la linea difensiva o abbassarla con gli attaccanti. Ci saranno momenti in cui saremo costretti ad abbassarci per la forza dell'avversario".