Inter-Spalletti, rinnovo vicino: "Tocco il paradiso con un dito"

Qualche sassolino dalle scarpe se lo toglie Luciano Spalletti. Al termine dell'incontro con la società nella sede nerazzurra per discutere del rinnovo di contratto e pianificare la prossima stagione, il tecnico dell'Inter è raggiante e fa riferimento alla qualificazione in Champions: "Questa riunione è stata fatta per spartirsi le cene vinte di tutti quelli che non ci credevano. Siamo partiti da tempo addietro ad essere convinti che ci saremmo arrivati, quindi scommettevamo cene con quelli che venivano ad esprimerci i loro dubbi. Si andrà lunghi, ce ne sono da consumare...".





Stuzzicato sul rinnovo, Spalletti ha risposto così: "Non ha firmato Ancelotti oggi? Quindi se vi dico che ho firmato anche io passa inosservato, perché io in confronto a lui sono niente. Si guarderà nei prossimi giorni (forse già domani nella conferenza stampa già programmata, n.d.r.). Abbastanza felice per la Champions? Molto di più. Siamo dove volevamo e speravamo di essere dopo tanto tempo, si tocca il paradiso con un dito".



In realtà, come ammesso dallo stesso Steven Zhang, l'intesa per il rinnovo è stata trovata e il tecnico, ora in scadenza nel 2019, firmerà fino al 2021: "La firma arriverà presto - ha detto il figlio del patron - Domenica ero emozionato, tutti lo erano. L'Inter è in Champions e tutti dovrebbero essere contenti. Sono fiducioso per il futuro, perché non dovrei? Non amo usare la parola sogno. I risultati richiedono tempo, dobbiamo andare per gradi. Non si può vincere in un giorno solo, dobbiamo solo lavorare duro per ottenere risultati; giorno dopo giorno, stagione dopo stagione. I risultati dell'Inter di oggi sono arrivati in 110 anni. Ce ne serviranno altri due per ottenere risultati migliori. Domani ci sarà una conferenza stampa e diremo di più".