Inter, Spalletti regala il riposo alla squadra a Capodanno

L'aveva già fatto a Natale, si ripete a Capodanno: Luciano Spalletti annulla l'annullamento previsto nel giorno festivo e consente alla squadra di godersi un giorno in più con le rispettive famiglie. Un gesto che i calciatori naturalmente apprezzeranno: certo, l'ultima volta non portò fortuna, visto che il 27 dicembre l'Inter ha perso il derby di Coppa Italia col Milan, ma il tecnico ha capito che in questo momento i suoi ragazzi hanno bisogno di riposo, anche mentale, dopo l'inizio di stagione a mille.



L'Inter riprenderà ad allenarsi martedì 2 gennaio in vista della trasferta di Firenze in programma venerdì sera, ultima gara prima della sosta. I nerazzurri attraversano un periodo delicato: lo 0-0 con la Lazio ha regalato almeno un punto, tenendo a distanza i rivali nella lotta per la Champions, ma la vittoria manca da un mese (Inter-Chievo 5-0) e da allora sono arrivati 2 pari e 2 sconfitte, con un solo gol all'attivo, peraltro inutile, segnato da Icardi all'Udinese.