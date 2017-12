Inter, Spalletti: "Reagiamo subito, non ci sarà budget importante"

Luciano Spalletti, dopo la sconfitta interna contro l'Udinese, chiede ai suoi un pronto riscatto contro il Sassuolo: "Sarà fondamentale rialzarsi subito, è da luglio che cerchiamo di reagire ai risultati degli anni scorsi. Ma una sconfitta non cambia i piani, è tutto sotto controllo: ci siamo trovati nelle zone alte della classifica e non ci tiriamo indietro, siamo l'Inter".



Gennaio si avvicina a grandi passi e quindi anche la sessione di mercato: "Perché dovrei dire che manca qualcosa? Che vantaggi mi porterebbe? Cosa direi ai ragazzi nello spogliatoio? Ho completa fiducia in loro, anche in chi ha giocato meno: lavorano tutti in maniera corretta. Se poi ci sarà qualche occasione, Ausilio e Sabatini faranno centro come Icardi e Perisic. Ma dipende anche dalla volontà della proprietà". A proposito delle limitazioni del governo cinese: "Ci ricordiamo tutti che in estate qualcosa è cambiato ma non possiamo tirarci indietro. Suning ha ambizioni ma anche regole e limitazioni. Non ci saranno budget importanti, lo sappiamo".



Eppure, vedi Cancelo o Joao Mario ("Se ha ripreso condizione, lo terrò in considerazione"), qualcuno sembrerebbe aver chiesto la cessione: "A me personalmente non mi ha detto niente nessuno. E poi vorrei sapere perché vorrebbero andarsene: "Vorrei che i giocatori mi chiedessero di vincere di più, non di giocare di più. Alla Juventus non sento tanti giocatori che vogliono andarsene... Le presenze non fanno classifica".



Nessun problema a giocare sotto le feste, anzi: "A calcio si può giocare anche alle 12:30 di Natale. Però bisognerebbe avere stadi riscaldati per le famiglie e campi che permettano di giocare bene".