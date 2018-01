Inter, Spalletti: "Rafinha è pronto. Pastore? Ne abbiamo parlato"

L'Inter proverà a tornare a vincere in trasferta contro la Spal ma quasi tutta la conferenza stampa di Luciano Spalletti vira sul mercato. Si parte dall'ultimo arrivato, Rafinha: "Ha qualità tecniche nello stretto e rapidità, uno così ci mancava: posso usarlo in diversi ruoli, probabilmente dà il meglio come trequartista. Fisicamente è pronto, me lo aspettavo molto più indietro di condizione".



Da un acquisto a un altro possibile rinforzo: "Pastore? Un grande giocatore, è vero che ne abbiamo parlato ed è quello che tiene unito il gregge... Ma non scordiamo chi c'è già e ci ha portato in alto in classifica". In uscita invece potrebbe esserci Nagatomo: "Ottimo professionista, inizia ad avere una certa età e ha la comprensibile ansia di giocare in vista dei Mondiali 2018: io però non posso promettergli il posto fisso, in quel ruolo ho molte alternative. Anche Dalbert ha trovato poco spazio ma diventerà un buonissimo calciatore". Discorso diverso per Pinamonti: "Mi ha chiesto un consiglio, penso stia parlando con la società: penso abbia bisogno di giocare di più".



La vittoria manca da quasi due mesi ma Spalletti (che ammette: "Dopo l'Inter la mia ambizione sarà la Nazionale") spera nella svolta: "Sono fiducioso, ho visto miglioramenti e maturità giuste per tornare al successo. Anche io devo migliorare nel far rendere meglio chi c'è e chi mandare in campo". Infine, una bacchettata alla squadra relativamente al pari con la Roma: "Dopo l'1-1 è sembrata rilassarsi, come se si fosse tranquillizzata per aver rimediato alla sconfitta. Ma così non va bene, dovevamo provare a vincerla: solo così si arriva al traguardo che ci siamo prefissati".