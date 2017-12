Inter, Spalletti: "Qualcosa va cambiato, c'è chi non regge la pressione"

Luciano Spalletti non perde la serenità. La seconda sconfitta consecutiva non preoccupa il tecnico dell'Inter: sono più i complimenti che i rimproveri dopo la gara col Sassuolo. Ecco le principali dichiarazioni a Premium Sport.



"Sono ancora più convinto che questa squadra sappia quello che deve fare, perché al di là delle sconfitte ho visto delle prestazioni. Ci sono dei momenti in cui non siamo furbissimi, in cui non siamo continui, ma anche oggi la prestazione è stata importante. Anche se è chiaro che ci sono dei dettagli in cui dobbiamo essere più smaliziati".



"Non posso dire tutto davanti alle telecamere. Qualcosa dirò ai ragazzi nell'analizzare la gara, soprattutto dal punto di vista delle situazioni di squadra, più che quelle individuali. Siamo stati in partita per tutto il tempo, anche se certe situazioni a ridosso dell’area di rigore avversaria dobbiamo migliorarle. Abbiamo pagato a caro prezzo tante situazioni che non costavano quel prezzo lì"



"Secondo me ha portato dei vantaggi l'inserimento di Cancelo. C'è stata una spinta continua e di qualità. Lo squilibrio l'ha portato soprattutto agli altri, ha portato sempre palla nell'area di rigore avversaria. La reazione? Secondo me c'è stata, abbiamo messo tantissimi cross in area e questa è la nostra qualità".



A Inter Tv Spalletti è stato un po' più duro: "Ora siamo a un punto dove qualcosa va cambiato, c'erano delle certezze e qualcuno andava fatto sentire più importante, ora se qualcuno non regge questo livello va messo in discussione. Qualcuno ha subito qualche flessione e va allargata a tutta la rosa un'eventuale scelta dell'allenatore".