Inter, Spalletti: "Più forti dell'anno scorso, si lotta per lo scudetto"

Consapevolezza può essere la parola chiave dell'Inter 2.0 di Spalletti. L'anno scorso l'obiettivo era tornare in Champions, in questa stagione l'asticella si è alzata: "Dobbiamo essere una di quelle squadre che parte peer vincere tutte le gare - spiega alla vigilia della prima giornata -, voglia di non mollare di un centimetro, veniamo da un campionato importante e c’è assolutamente da migliorarsi. Volevamo avere questa bicicletta e adesso dobbiamo pedalare".



"Sento di avere una squadra più forte dello scorso anno, indipendentemente dalle operazioni di mercato: abbiamo maggiore consapevolezza di noi stessi, dobbiamo andare a migliorare la classifica. La Juve è la più forte di tutte, ma non dobbiamo metterle in mano lo scudetto. Noi siamo tra le 5 che possono contenderglielo fino all'ultimo, con Napoli, Roma, Milan e Lazio".



"Le condizioni del gruppo sono buone, siamo pronti per andare a giocare contro chiunque. Vuol dire andare a tentare di vincere contro qualsiasi avversario. il Sassuolo? Basta andare a vedere lo score delle precedenti partite, è sempre stata una gara molto difficile. Nainggolan? Dobbiamo stare attenti a non sbagliare nel recuperare il giocatore".



"Gli obiettivi sono sempre quelli: andare a posizionarci in un confronto europeo di quelli importanti, vincere maggior gare possibili in campionato, rimanere in Champions e offrire un buono spettacolo sia come gioco che come atteggiamento, poi vedere di volta in volta come si sviluppano le cose. La quarta posizione è una delimitazione importante".