Inter, Spalletti pensa al cambio di modulo: 4-3-1-2 o 3-4-1-2

Otto partite senza vincere sono un'enormità per andare avanti come se nulla fosse successo. Certo, l'Inter è ancora quarta, in zona Champions, in linea con gli obiettivi stagionali, ma il trend degli ultimi due mesi è così negativo che Spalletti stesso non ha avuto problemi a dirsi "preoccupato". L'inaspettata involuzione delle ali Candreva e (soprattutto) Perisic è uno dei motivi principali del declino, così ora, secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico sta pensando a una piccola rivoluzione.



Il 4-2-3-1 e il recente 4-3-3 potrebbero andare in soffitta per far spazio al 3-4-1-2, con la difesa a tre che ha dato grandi risultati all'ultima Roma di Spalletti, o al 4-3-1-2. In entrambi i casi l'obiettivo è esaltare le qualità di Rafinha, tra le poche note liete del pareggio contro il Crotone, ma anche risolvere il problema del gol affiancando a Icardi un'altra punta, Eder, a segno alla sua prima gara da titolare in campionato.



Nel primo caso Joao Cancelo e Dalbert, più propensi alla fase offensiva, ne beneficerebbero più di chiunque altro; nel secondo, Vecino e Borja Valero mezzali ai lati di Gagliardini avrebbero più opportunità di inserirsi senza palla e soprattutto l'uruguaiano ha dimostrato di poterlo fare. In entrambi finirebbero in panchina sia Candreva che Perisic. Un'altra idea possibile, ma meno concreta, è spostare Skriniar davanti alla difesa, come nella nazionale slovacca. Ma toglierlo dal reparto arretrato forse sarebbe un rischio azzardato.