Inter, Spalletti: "O si vince da squadra o siamo tutti annientati"

Il lavoro psicologico e motivazionale di Luciano Spalletti all'Inter trova spazio anche in conferenza stampa, non solo nello spogliatoio o durante gli allenamenti. Ecco le principali dichiarazioni del tecnico alla vigilia del match con la Spal.



"Nel calcio c'è una legge, quelli presuntuosi vengono sempre puniti e di conseguenza qui nessuno ha la presunzione di essere più bravo. Qui c'è una società che lavora in modo corretto. Mi fa piacere che si citi Mourinho: è uno di quelli che ha determinato il fatto che domani ci saranno 60 mila persone. Andremo a fare uno spettacolo davanti a un pubblico su cui non abbiamo messo mano, è un'occasione per dimostrare di poter far parte di quell'Inter che ha vinto. Non vedo perché la Spal debba essere più motivata di noi. Il merito dell'entusiasmo è di Moratti, di Mourinho, di Zenga, Burgnich, Facchetti, Cambiasso, Eto'o, Ronaldo, Bergomi, Materazzi, Ibrahimovic, Milito... Il merito è loro. Noi dobbiamo lasciare una traccia".



"Bisogna creare i presupposti di sapere che tipo di squadra siamo e cosa siamo riusciti a creare. Se i calciatori accettano il fatto di dover andare in Champions, vorrei andare più in là. Se un giocatore è convinto di poter dare 10, io vorrei che desse 12 o quanto meno non andare mai sotto il suo massimo. Se si dice che bisogna andare in Champions a me sta bene, per salire sugli aerei che ci portano in giro per l'Europa dobbiamo fare il check-in in queste partite e l'anno scorso si sono portati a casa pochi risultati".



"La società ha fatto un buon lavoro, ha lavorato affinché Perisic rimanesse. Ha qualità incredibili, la sera resta sempre ad allenarsi da solo in palestra col prof. Ci aspettiamo tanti numeri da lui e lui è disponibile ad assumersi questa responsabilità. Obiettivo? Provare a vincere tutte le partite, magari restando in 11, perché l'anno scorso ho visto alcune reazioni qui. O si vince come squadra o individualmente siamo tutti annientati: non serve che ci sia qualcuno che faccia 20 gol se poi non si vince niente. Inutile creare fenomeni con la cresta o l'orecchino: bisogna fare i risultati. Le partite sono tante e bisogna vincerne tantissime: dobbiamo mettere sempre il nostro marchio". Il tecnico poi annuncia anche un sicuro titolare: "Gagliardini gioca, lo sa dal martedì successivo alla partita contro la Roma"