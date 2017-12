Inter, Spalletti: "Non siamo nei guai, sappiamo cosa dobbiamo fare"

Luciano Spalletti al lavoro per evitare la quarta sconfitta di fila (compresa la Coppa Italia), ecco cosa ha detto ai giocatori dopo il derby perso: "Se i ko fossero arrivati contro Napoli e Juventus ora tutti vedrebbero le cose in modo differente: finora abbiamo fatto tutto da soli, anche le cose straordinarie di qualche tempo fa, quindi saremo in difficoltà solo se decideremo noi di esserlo. Sappiamo da dove veniamo, abbiamo le soluzioni interne per superare questo momento, lavorando in maniera mirata".



Il tecnico dell'Inter assicura di essere ancora più legato a questo mondo: "Nelle vittorie mi sentivo sempre più interista, ora che vedo la partecipazione nella sconfitta ne sono totalmente innamorato". Una delle chiavi per rinascere potrebbero essere i tifosi: "Contro la Lazio saranno ancora in 60mila a San Siro, hanno già capito quale sarà la strada per vincere: hanno fiducia nei giocatori".



Sulla presunta prevedibilità del gioco sulle fasce, Spalletti chiama indirettamente in causa il mercato: "Mica tanto prevedibile... Centralmente bisogna saper palleggiare meglio ma sono caratteristiche a cui bisogna mettere mano completando la rosa. Candreva dietro Icardi? Può farlo ma finora è andata bene così, non credo di cambiare in un momento di difficoltà: serve piuttosto rafforzare le nostre convinzioni. Le riserve mi hanno dato risposte parziali". Cancelo via a gennaio? "I giocatori fanno quello che diciamo noi, lo stipendio glielo diamo noi. Joao Mario? Se ha davvero detto di voler andare via,allora ha buttato un'occasione perché poi ti si abbassa l'attenzione".



Diverso il discorso sull'atteggiamento di qualche giocatore che ha deluso i tifosi contro il Milan: "Ha sorpreso anche me questo fatto, è la prima volta che vedo i ragazzi non mettercela tutta ma non vedo una squadra nei guai. Si parla di campionati straordinari di Roma e Lazio ma sono lì con noi".