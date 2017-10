Inter, Spalletti: "Non siamo i favoriti. Icardi mi ricorda Ibrahimovic"

Restare agganciata alle prime posizioni e mandare il Milan all'inferno. L'Inter si presenta al derby con 7 punti di vantaggio e secondo Montella questo distacco non rispetta i valori dimostrati in campo.



"Sono d'accordo con lui, apprezzo il suo modo di lavorare ed essere. Lo conosco molto bene, siamo amici oltre che colleghi ed è un tecnico capace e persona intelligente. Anch'io sono convinto che questa classifica non sia corretta. Ma non se la prenda con noi, hanno fatto tutto da soli. Mirabelli ha detto che noi dobbiamo aver paura di loro? Mi sembra il prete di Frittole che dice a Troisi 'ricorda che devi morire, che devi aver paura'. Mo' me lo segno, stia tranquillo" replica Spalletti nella conferenza stampa della vigilia citando una scena del film "Non ci resta che piangere".



Uno dei segreti dei nerazzurri in questo avvio è la tenuta del reparto arretrato: "Come dice Max Pezzali è la dura legge del gol. Avere una difesa forte è una qualità ma ora è troppo presto perché in alcune partite abbiamo concesso troppo. Dobbiamo migliorare e fare qualcosa di più, stiamo lavorando in tutte le direzioni perché vogliamo giocare partite importanti come questa nella maniera giusta".



Molti accusano l'Inter di essere fortunata: "La fortuna è frutto della passione. Per essere fortunato bisogna cogliere il momento giusto per cercarla, è questo è un talento. Le critiche ci stimolano per fare ancora meglio il nostro lavoro. Noi dobbiamo essere in grado di dominare la partita, lo facciamo sempre quando l’avversario ce lo permette".



Nella stracittadina non ci sarà Brozovic: "E' importante al di là dei due gol di Benevento, però non abbiamo bisogno di niente e di nessuno, sappiamo che dobbiamo avere aspirazioni importanti nelle singole partite, minuto dopo minuto.Le assenze sono tutte importanti ma capita, soprattutto quando vengono dalle Nazionali".



Nessuna anticipazione sull'11 titolare: "Siamo nelle condizioni di poter scegliere, abbiamo calciatori che ci permettono di andare più in là di quello che abbiamo fatto e ho scelto. Devo valutare la forma dei giocatori nell'allenamento di rifinitura perché ieri è stato di reintroduzione per chi è arrivato dalle Nazionali".



A guidare l'attacco interista ci sarà comunque Icardi: "Non segna su azione dalla partita contro la Roma? Ce ne faremo una ragione. Per l’età che ha, è impressionante come si sia riuscito a caricare la squadra sulle spalle. Mi ricorda Ibrahimovic su questo: è un attaccante che ha capito come aiutare la squadra, e lo sta facendo in maniera splendida. Ha tutte le carte in regola per poter diventare un giocatore fondamentale”.



Un successo spingerebbe il Milan molto lontano: "Vincere il Derby ti dà 3 punti e un carico non indifferente di serenità per il futuro. Montella è un allenatore di grandi qualità, anche se dovesse perdere saprà riorganizzare i rossoneri nel migliore dei modi. Ma non è questa partita che deciderà in maniera totale l’andamento del nostro percorso".



"Noi favoriti per via della nostra posizione in classifica? A me sembra che dessero il Milan come squadra favorita. Noi non siamo alla ricerca di ciò che deve essere la partita della svolta, vogliamo solo avere continuità anche in queste gare importanti per aspirare alle posizioni là in alto" conclude il tecnico di Certaldo.