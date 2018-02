Inter, Spalletti: "Non ho detto niente di strano. Forse vogliono attaccarmi"

Intercettato a San Siro dopo il match di Youth League tra Inter e Spartak Mosca, Luciano Spalletti ha prima fatto i compilimenti alla squadra di Vecchi per poi rispondere alle frasi riportate dal Corriere della Sera confermando la chiacchierata con i tifosi della Roma ma puntualizzando: "Parlo volentieri con i tifosi che si pongono nel modo giusto, gli ho anche detto che sarà una bella lotta in campionato: li ho trovati vicino allo stadio, al ristorante e sotto casa ma non mi sembra di aver detto nulla di particolare, sono argomenti che trattiamo anche in conferenza. Forse c'è in atto un tentativo per attaccarmi e diventa tutto pericoloso mettere dei virgolettati in contesti non ufficiali. Rimango sorpreso, non conosco quel giornalista di Torino".



Il tecnico nerazzurro ha poi voluto approfondire il concetto: "Le critiche al mercato? Detta così la frase di Suning potrebbe essere relativa al fatto che abbiamo dei paletti e degli obblighi e lo sappiamo. 'Ambiente depresso' nel senso che c'è il timore di rivivere gli anni passati senza sapere come rialzarsi. Su una cosa hanno ragione, devo trovare il modo di rialzare la squadra".