Inter, Spalletti: "Non firmo per il pari, Rafinha cresce"

L'Inter aspetta il Napoli a San Siro per una partita che può essere uno spartiacque per il campionato dei nerazzurri, ma il primo pensiero di Luciano Spalletti è per Davide Astori: "Sono cose che ti rimangono addosso - ha detto il tecnico nella conferenza stampa della vigilia - Siamo molto più legati di quanto si possa vedere da fuori. Siamo molto più amici e affezionati di quanto possa sembrare. In questo caso la cosa fondamentale che ho detto è che Astori non era solo il capitano della Fiorentina, ma era il capitano del calcio. Ci lascia in eredità un esempio importante di quanto la lealtà renda sottilissimo il confine tra compagno di squadra e avversario. Mi ricorderò sempre del momento in cui i miei giocatori sono venuti nel mio ufficio a darmi la notizia. Il segno che lascia è infinito".

"Borja Valero e Vecino? Anche altri avevano un legame particolare con Davide. Se si dice di giocare, bisogna giocare, anzi bisogna farlo proprio per seguire il suo esempio, bisogna riportare dentro il campo il suo messaggio. Borja nell'ultimo periodo ha avuto un po' di problemi, ora si sta allenando bene ma bisogna valutare il minutaggio. Rafinha si sta allenando sempre di più sviluppando sempre di più le sue caratteristiche. Siamo contenti di come sta, ci fa ben sperare per averlo a disposizione totalmente".

Dopo la formazione (Icardi è recuperato e giocherà al centro dell'attacco) si passa all'avversario: "Ci sarà da essere praticamente perfetti. La squadra di Sarri potrebbe dare spunti a chi dovrà decidere su quali concetti ripartire con il nostro calcio. Diciamo sempre che il calcio bello è quello che vediamo in tv dei campionati esteri, ma il Napoli è uno degli esempi migliori. Sarri in Nazionale? Lo candido ad essere un allenatore che fa vedere un calcio importante, ha ricevuto i complimenti degli allenatori europei".

"Pareggio? Non firmo per nessun risultato, aver paura di perdere non è mai una strategia. Può essere una strategia far venir fuori un pareggio tentando di vincerla per 90' minuti. Mi aspetto questo, anche se ora la palla gira meno bene rispetto all'andata, abbiamo bisogno di una vittoria per la complessità della classifica. Dobbiamo giocare per vincerla e fare scelte e giocate importanti che possano determinare gli episodi".