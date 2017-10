Inter, Spalletti: "Non ci sarà tregua"

Il concetto nuovo è "amala", usato come hashtag, per il resto Luciano Spalletti non fa che ribadire quanto aveva già detto dopo Inter-Sampdoria. Lo fa per suonare ancora la carica, per accendere ulteriormente l'entusiasmo: "Non ci sarà mai tregua per quelli che hanno fatto la nostra scelta. Noi interisti obbligati a cercare la vittoria sempre". Non parla di scudetto, di obiettivi. Ne fissa, al massimo, uno a partita: vincere. Sempre.



Non ci sarà mai tregua per quelli che hanno fatto la nostra scelta. Noi interisti obbligati a cercare la vittoria sempre. @inter #amala Un post condiviso da Luciano Spalletti (@lucianospalletti) in data: 25 Ott 2017 alle ore 09:27 PDT