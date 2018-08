Inter, Spalletti: "Niente passi indietro, campo impossibile"

"Le sconfitte ti insegnano sempre molte cose, ma in questo calcio fatto di tensioni, lavorare senza l'entusiasmo giusto e senza zero punti in classifica crea sempre delle difficoltà". Luciano Spalletti analizza così la sconfitta dell'Inter contro il Sassuolo all'esordio in campionato e prova a spiegare i motivi del flop.



"Si è perso la partita per un rigore, non vedo passi indietro. Secondo me la reazione c'è stata, abbiamo preso solo qualche ripartenza di troppo, non siamo riusciti ad essere addosso nella costruzione dell'azione quando perdevamo palla e questo ci costringeva ad abbassarci di nuovo. Poi il campo era impossibile, era difficile controllare la palla. Le condizioni del campo hanno influito molto sulla partita, ma anche su di loro".



"Noi come qualità di gioco siamo nelle condizioni di poter fare sicuramente meglio, ma giocare in ripartenza è più facile. È che non dovevamo prendere gol. Ci sono 50 partite da giocare. Qualche situazione l'ho passata in carriera per poter gestire questa sconfitta".



"Nel finale ho salutato la terna e ho discusso con loro su certi episodi, ma non è successo nulla e non ho niente da aggiungere. Gli avversari hanno giocato bene e bisogna ammetterlo. Hanno agito in contropiede, hanno lasciato a noi la manovra e intanto si compattavano dietro senza concedere nulla. Lo svantaggio ha complicato tutto e non siamo stati bravi a trovare le contromisure adeguate, anzi abbiamo patito più del dovuto i loro contropiedi improvvisi. Dovremo rifletterci su".