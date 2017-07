Inter, Spalletti: "Niente garanzie, c'è già una rosa di qualità"

L'immagine che vogliono dare Luciano Spalletti, Walter Sabatini e Piero Ausilio all'esterno è quella di un club sereno che sta lavorando per riportare in alto l'Inter. E sicuramente è davvero così. Il problema è che la stessa tranquillità, al momento, manca alla maggior parte dei tifosi, preoccupati da un mercato che sta per portare via Perisic e ha regalato ai nerazzurri Skriniar e Borja Valero, funzionali al progetto ma non nomi altisonanti. La squadra, così, partirà per la tournée in Cina con qualche dubbio e nella cena pre-viaggio si è parlato anche di mercato.



"Non mi servono rassicurazioni - ha detto Spalletti - lavoro volentieri con questi dirigenti. Si fanno le cose gradualmente, in base a quello che è il mercato. Noi abbiamo già un parco di giocatori di ottima qualità, cercheremo di migliorare visto il risultato del campionato scorso. Keita Baldé? Io alleno, chiedete ai direttori. Se uno mi piace lo dico a loro e vedono se si puo fare qualcosa".



"Spalletti allena, non chiede garanzie - dice Sabatini, coordinatore tecnico di Suning -: vogliamo tutti la stessa cosa e faremo il massimo per portare qualcuno. Se arriveranno presto nuovi rinforzi non lo so ancora, Vecino è un buon giocatore. Mercato bloccato? Ma chi l'ha detto? Io sono stato chiaro, l'Inter lavora. Keita della Lazio? Mi pare ce ne sia anche un altro Keita. Perisic va in Cina domani con la squadra, c'è chiarezza estrema e Spalletti è molto tranquillo. La mia tranquillità dipende dal fatto che lavoro con un gruppo importantissimo, l'Inter sarà integrata e la rosa non sarà buttata nel secchio: ci sono calciatori forti, faremo quello che dovremo fare. Non inventate cose, l'allenatore non è inquieto. Io sono molto sereno, so quello che faccio, l'ho sempre saputo".