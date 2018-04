Inter, Spalletti: "Nessun problema davanti"

La sua Inter non vince da tre partite, ma Luciano Spalletti si dimostra abbastanza soddisfatto dopo la gara con l'Atalanta: “Terza partita senza gol? Secondo me non c’è nessun problema davanti - ha detto il tecnico ai microfoni di Premium Sport - Abbiamo giocato in un campo difficile contro una grande squadra, poi ognuno fa le sue valutazioni. Nel primo tempo siamo stati troppo sporchi quando recuperavamo la palla e poi l’Atalanta è stata molto brava a crearci difficoltà. Le volte che siamo riusciti a scambiare sulla trequarti, zona in cui anche Mauro deve partecipare, siamo riusciti a creare dei pericoli".

"Fisicamente e negli scontri uno contro uno l’Atalanta è la squadra più forte del campionato. Icardi ancora a secco e solo due tiri nello specchio in tutta la gara? Queste sono gare in cui devi palleggiare, in cui devi giocare con la palla addosso e attaccare gli spazi dopo degli scambi sulla trequarti. Voi guardate solo se Icardi e Perisic non segnano, ma abbiamo creato e siamo stati in partita fino all’ultimo in un campo difficilissimo. Mauro non ha fatto gol ma è un problema vostro, la squadra ha creato quattro palle gol pulite su questo campo, poi ognuno legge i dati che vuole".

"Abbiamo fatto due tiri nello specchio, ma se siamo andati tre volte davanti al portiere e abbiamo tirato fuori allora le statistiche non rispecchiano la realtà - polemizza il tecnico nerazzurro - Poi a voi fa comodo leggere i numeri così perché fanno notizia. Nel primo tempo abbiamo fatto malino, nella ripresa abbiamo fatto molto meglio, abbiamo fatto al gara che dovevamo fare e poi abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio in alcune circostanze. Il cambio di Rafinha? L’ho visto stanco se no non l’avrei levato. Cosa ho detto a De Roon a fine gara? Gli ho detto che lui a me non può dire di mettermi seduto, con qualcun altro magari sì, ma con me proprio no. Anche perché io non gli ho detto niente”.