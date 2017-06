Inter, Spalletti: "Nainggolan? Ci penserò. Zhang Jindong carismatico"

Luciano Spalletti è rientrato a Milano dal viaggio in Cina assieme a Piero Ausilio per conoscere di persona Zhang Jindong. Il nuovo allenatore dell'Inter ha parlato così del proprietario di Suning e della società nerazzurra: "Sono stati giorni importanti, ho conosciuto una persona carismatica che sa quello che vuole e cioè far rivivere la storia di questo club. Per lui era fondamentale capire la persona alla quale affidare le sorti della sua squadra - le parole raccolte da Telelombardia -. Facendo questo viaggio ho visto che si trovano tifosi dell’Inter in ogni angolo del mondo e bisogna fargli vedere la luce abbagliante di questo club".



Piccolissima apertura di mercato: "Nainggolan è un obiettivo? Ci penserò. Vi presentate come se mi fossi preso una bella bega da gestire, non è così ma, anche lo fosse, è una bella sfida. Con la società sto parlando giorno dopo giorno di mercato, ora dopo ora, di quello che è questo club ed è chiaro avere un certo senso di responsabilità. Abbiamo poco tempo e delle necessità, serve lavorare".