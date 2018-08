Inter, Spalletti: "Modric? Una gioia che sia interessato a noi"

Luciano Spalletti se la gode. In tutti i sensi. L'Inter batte l'Atletico ed è sempre più protagonista: pazienza se non riuscirà ad arrivare a Modric, perché il tecnico, in ogni caso, sarà felice. "Se ne occupa il direttore. Deve dirlo lui se il sogno continua, ma già il fatto che uno che ha vinto la Champions fosse stato interessato e gli sia piaciuto vestire la maglia dell'Inter mi riempie già di gioia. Penso sia difficile prendere giocatori come quelli, ma è stata brava la società a creare l'interesse giusto per lui".



"Lautaro Martinez? Si casca sempre su chi fa il gesto che crea l'opinione pubblica e che piace a tutti. Tra i due tempi c'è stata una differenza perché non si riusciva a prendere palla, quello fatto nel primo tempo va fatto sempre. Ci sono stati tanti palloni persi, e se non ci si mette una pezza... A voi interessa chi fa gol, ma poi lui deve essere bravo a dialogare coi compagni, se no il gol che hai fatto serve a poco. Ai tifosi interessa vedere le squadre giocare bene dall'inizio alla fine. Gli interisti specialmente hanno visto campioni giocare a calcio e dare le giuste valutazioni a ogni pallone, a loro frega poco se si fa la giocata per il numero giornalistico. Nel primo tempo è stata un'ottima Inter, nel secondo è stata un'Inter che deve migliorare".



"La sensazione è quella di avere saputo gestire la partita nel primo tempo, poi loro hanno messo giocatori che in un decimo di secondo sanno capire se puntare o scaricare dietro, sanno leggere se andare tra le linee e sono capaci di succhiarti la posizione. Bisogna lavorare sulla completezza, la qualità e l'insistenza. Nel secondo tempo siamo calati molto, loro sono fortissimi e tutti sanno la mentalità che sa dare Simeone, ma noi dobbiamo dare qualcosa di più. Si perdono palloni che non si possono perdere, quando si alza la garra della partita qualcuno abbassa i ritmi, la cosa non può esistere". Poi scherza: "C'è voglia di tornare qui a giugno? Sì, si vince lo scudetto e si va in finale Champions".