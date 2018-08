Inter, Spalletti: "Modric? Sogno insieme ai tifosi"

Luciano Spalletti relativamente soddisfatto dopo l'1-0 al Lione in ICC con il gol decisivo di Lautaro Martinez. Il tecnico esalta la prestazione della punta: "Lui ci mette il fisico, non si sposta di un centimetro e sa gestire la palla, ma è chiaro che poi per non intasare la posizione di Icardi qualche volta si defila e viene verso il centrocampo.



Sulla coesistenza tra i due argentini: "Se Icardi gioca vicino ad uno che sa prendere la palla addosso e che ogni tanto gli fa questi veli e gli chiude i triangoli sullo stretto, poi... Alla fine è quello in cui abbiamo un po' sofferto l'anno scorso".



A fornire l'assist decisivo è stato Dalbert: "Qualche volta l'abbiamo anche un po' attaccato, ma sta facendo vedere una crescita abbastanza importante. In occasione della rete di Lautaro ha fatto un ottimo cross".



L'ex tecnico della Roma, nell'intervista a Sky, infine non si sottrae alla domanda sulla suggestione Modric: "Un calciatore di quel livello lì sarebbe un importante per chiunque, figuriamoci per noi. Io continuo a sognare insieme ai tifosi, però abbiamo le carte in regola per sopperire a tutto quello che succederà. Mancano ancora alcuni giorni: se poi all'ultimo momento prendessero Messi lo accetterei volentieri".