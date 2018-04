Inter, Spalletti: "Milan? Ci interessa di più il confronto con Lazio e Roma"

Lo 0-0 nel derby lascia l'amaro in bocca all'Inter, soprattutto per i clamorosi errori di Icardi, ma consente alla squadra di Spalletti di mantenere 8 punti di vantaggio in classifica sui cugini. "Un margine rassicurante? Con tutto il rispetto, a noi interessa più il confronto con Roma e Lazio" sottolinea il tecnico del Biscione a Rai Sport, evidenziando come la corsa Champions al momento, numeri alla mano, riguardi maggiormente queste tre squadre.



"So che qui siamo a Milano e c'è un'attrazione particolare perché loro si allenano anche a Pasquetta, ma ci alleniamo anche noi e anche noi giochiamo a pallone" aggiunge poi con un pizzico di ironia l'ex allenatore della Roma. Tuttavia Spalletti, come spiegato ai microfoni di Premium Sport, ritiene ancora in gara i rossoneri, anche se effettivamente il distacco a 8 turni dalla fine del campionato è ampio e rende davvero difficile la rimonta dell'undici di Gattuso.