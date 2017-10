Inter, Spalletti: "Mi sono fatto stampare la classifica, non possiamo rilassarci"

"Mi sono fatto stampare la classifica prima, ce l’ho sott'occhio. L’obiettivo è vincere sempre, con queste squadre qui (Juve, Roma, Napoli e Lazio ndr) diventa difficile, arriveranno in fondo e per me ce n’è ancora qualcuna che deve agganciarsi. Il Milan ha ancora la possibilità di tornare dentro, la Fiorentina sta facendo bene. La Sampdoria si sta riproponendo con la qualità del gioco. Sarà un campionato difficilissimo: non abbiamo tempo per rilassarci, dobbiamo creare ancora certezze". Luciano Spalletti, alla vigilia del posticipo con il Verona, è consapevole che la sua Inter deve fare per forza bottino pieno visto che le altre continuano a correre.



Vietato distrarsi pensando a un match agevole: "La squadra deve essere vestita da squadra forte. La Nike ci dà la muta per tutte le gare, non una per le facili e una per le difficili. Se perdiamo terreno diventa difficile. Avere una media spettatori così alta significa che i nostri tifosi non valutano il tipo di avversario. Valutano che c'è l'Inter. E noi in passato abbiamo fatto vedere di poter essere solidi mentalmente. Ora bisogna spingere forte senza arrivare all'incoscienza. Sapendo quel che si può fare".



Contro la squadra di Pecchia il tecnico recupera Brozovic e potrebbe schierare gli stessi 11 delle ultime giornate: "Dobbiamo avere una stabilità. Inizialmente c'era da trovare solidità, sostanza. Questi calciatori meritano di giocare avendo lavorato in maniera molto professionale. Non vedo perché dovremmo cambiare se le risposte sono queste".



I nerazzurri rispetto alle rivali hanno il 'vantaggio' di non giocare ogni tre giorni: "Avere partite di grande livello tutte nello stesso periodo è difficile da assorbire in maniera naturale se non hai una rosa molto importante. La Roma ieri ha cambiato otto o nove giocatori dall’ultima partita e li riproporrà in settimana. È una cosa che va organizzata. La soluzione è avere 20 titolari. Sarri probabilmente è penalizzato per gli infortuni in ruoli importanti, la fatica si fa sentire".



"Adesso per noi viene il difficile perché dobbiamo restare nel gruppo di testa. Ogni scelta ha un prezzo elevato. Noi ora ci renderemo conto se siamo attrezzati per il nostro obiettivo. Se vedremo che c'è necessità interverremo ma non dobbiamo fare nomi tanto per farli. Sono contento dei miei giocatori. Non è detto che acquistando venga fuori un discorso migliore. Oggi è più timore di chi possa uscire. Per me questa rosa può arrivare in fondo" spiega poi il tecnico in merito alle aspettative per il mercato di gennaio.



Nelle ultime settimane è spuntato il nome di Ramires dello Jiangsu: "Non è una cosa che ci fa comodo, a me non fa comodo parlare di lui e non voglio parlarne. È un po’ il discorso dello scudetto. Per noi dirvi che siamo a scudetto ci è utile quanto dirvi che non lo siamo. Scrivete che vi pare. Non mi porta utilità parlare dei possibili giocatori che verranno. Se fossi un giocatore che gioca nel ruolo di Ramires non sarei piacevolmente chiamato in causa. Stanno tutti facendo quello che gli si è chiesto ed anche di più".