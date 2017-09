Inter, Spalletti: "Mi aspettavo un mercato diverso ma sono soddisfatto al 100%"

Obiettivi stagionali, mercato e valutazioni sui singoli giocatori. Luciano Spalletti parla a tutto campo in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le prinicipali dichiarazioni dell'allenatore dell'Inter.



"Ci si aspettava un mercato differente, è vero, mi ero convinto anche io di poter fare il cuoco con certi ingredienti. Ma oggi sono soddisfatto al 100%. Quando a Riscone dissi che mi erano state fatte delle promesse e che avrei detto tutto se non fossero state mantenute, il mercato non era completo e soprattutto non conoscevo ancora tutti i giocatori. La qualità dei ragazzi è altissima, ho trovato gente disponibile, motivata, professionisti veri. I giocatori non sono solo auto e soldi, quelli così noi li buttiamo fuori".



"Borja Valero e Vecino sono abituati al nostro calcio, ai nostri ritmi, hanno carattere. Timbrano tutti i giorni il cartellino, e per tutto il giorno non mollano di un centimetro. Danno i risultati che devono dare. Ecco, forse mancava gente così all'Inter, almeno questo ho pensato osservando da fuori la squadra. Skriniar diventerà un grandissimo difensore. Ha qualità, voglia e incredibili margini di miglioramento. Fra un anno tutti i top club mondiali ce lo chiederanno, ne sono certo".



"Dalbert ha un piede sinistro fantastico, ha facilità di corsa, crossa bene. Non difende male, ma deve imparare a stare dentro il reparto. E' l'Emerson Palmieri della situazione. Ricordate? Quando Emerson arrivò a Roma, erano in pochi a credere in lui... Karamoh? E' ancora un bambino di fatto. Lo vedi anche in alcune reazioni piene di entusiasmo quando per esempio si esercita nel tiro in porta. Va cresciuto e guidato con attenzione, in ogni modo ha strappi di 70-80 metri di grandissima qualità. Quando parte, brucia la terra sotto i piedi".



"L'Inter parte da -29 rispetto alla Juve, -25 dalla Roma e -24 dal Napoli. Ci servono 7-8 vittorie in più in questo campionato. Bisogna migliorare tutti, ma ho in mano una squadra perfetta, e ve lo faremo vedere. Abbiamo preso gente che faceva al caso nostro. Difesa corta? Certo, inutile nasconderlo: ci manca un centrale di ruolo. Ma non volevano comprare tanto per fare numero, non fa parte della nostra politica. E allora ho parlato e lavorato con chi già c'era: beh, posso garantirvi che Ranocchia e D'Ambrosio sono due centrali da Inter. Non mi interessa il passato, giudico ciò che vedo io sul campo, altrimenti sarebbe tutto da buttare a priori".



"Medel? Gli ho detto: Gary, per me tu sei un trequartista. Lui mi ha guardato come se lo stessi prendendo per il c... Però da mediano ti svuota la piazzola davanti alla difesa, invece davanti ti morde tutti finché non trova l'osso. Allo stesso tempo sono stato sincero con lui, non gli ho garantito un ruolo da protagonista e Gary ha spessore internazionale, non è facile da tenere fuori per me, non è facile restare fuori per lui. Gabigol deve giocare, qui avrebbe passato un altro anno ai margini senza poter crescere. Ma davanti sto bene con Candreva, Perisic, Icardi e i loro ottimi sostituti. Il vice Icardi è Eder, poi c'è Pinamonti".



"Il Milan? Avversario fortissimo, conosco bene Montella. Lui sa cosa serve alla squdra perché da attaccante aveva bisogno delle stesse cose per fare gol. Il gioco ce l'ha dentro. Il derby smuove due classifiche, quella vera e quella del semaforo. Perché a Roma c'era una pressione tale che al semaforo si cercava di prendere il verde per non doversi fermare...".



"Sono dispiaciuto di non aver unito l'ambiente a Roma. Tutto quello che ho tentato di fare è stato per il bene della Roma e per gli equilibri della squadra. Totti è un fenomeno unico, con lui tutto viene amplificato. Gli auguro il meglio anche da dirigente, mentre da calciatore tutto qull'amore non sempre lo ha aiutato. E' vero, Totti è la Roma ma anche la Roma è la Roma. A Totti ho sempre detto ciò che pensavo. Spero di essere suo amico".