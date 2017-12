Inter, Spalletti: "Mercato? Tutti zitti finché non si fa chiarezza"

L'ultima Inter vista in campo è quella che ha battuto il Pordenone solo ai rigori in Coppa Italia, ma il campionato è un'altra cosa e qui, in attesa dell'Udinese, i nerazzurri ripartono da primi della classe. Ecco le principali dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa.



"Credo sia sbagliato dire che non si sono impegnati contro il Pordenone: chiunque avessi schierato, saremmo stati più forti e ho sbagliato io a gestire questa forza. Gli ho creato qualche difficoltà scegliendo di far giocare un reparto tutto nuovo. Se schierassi Karamoh o Cancelo mezzora inserendoli nella squadra che va abitualmente in campo, farebbero un'altra figura. All'inizio erano troppi i dubbi che avevamo, quindi bisognava forzare l'affiatamento per esaltare la qualità individuale dei calciatori. Questo ha dato un contributo importante ma forse ha tolto qualcosa dall'altra parte"



"Il mercato? Finché il presidente non farà chiarezza sulle reali intenzioni che ha su come agire in questo mercato, dovremmo fare tutti silenzio. Creare le aspettative che si sono create prima dell'inizio del campionato e avere la sfiducia che è venuta fuori rispetto ai nomi fatti non fa bene ai tifosi, né ai calciatori. Io ve li faccio i nomi: voglio Sergio Ramos, Iniesta e Sanchez e si lavora su questi nomi. Poi si ricomincia con le telefonatine, ma bisogna avere rispetto di chi ha portato l'Inter al primo posto in classifica, altrimenti rifaccio l'antipatico, mi riesce bene. I giocatori li ho tutti. Si lavora così e se la società vuole si va fino in fondo così".



"Se cambiassimo qualcosa per attaccare la porta, potremmo perdere l'equilibrio. Vale nel caso in cui si voglia inserire un giocatore al posto del tuttocampista che gioca sulla trequarti, sia Borja Valero che Brozovic, o per esempio se si fa giocare Cancelo a destra. Dà qualcosa di più da un lato, ma perdi dall'altro. Rischi con l'Udinese? È una squadra dal grande impatto fisico con un allenatore come Oddo che conosco e che arriverà a guidare una grande squadra"