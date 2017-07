Inter, Spalletti: "Mercato non facile finora ma abbiamo una rosa di qualità"

''Perisic gioca, perché non ha disputato le amichevoli nel ritiro di Riscone di Brunico''. Nella conferenza stampa di presentazione della partita contro lo Schalke 04, prima sfida della tournée in Cina, Spalletti annuncia l'impiego dell'ala croata, sempre nel mirino del Mancester United. ''Non cambierò tutta la squadra all'intervallo, inizierò a dare più minuti nelle gambe ai ragazzi'', spiega il tecnico. I nerazzurri oltre allo Schalke affronteranno anche Lione, Bayern Monaco e Chelsea, quattro partite in poco più di una settimana: ''È una tournée che ci impegna sotto l'aspetto psicofisico. Giocare con squadre forti serve sempre. Anche se può essere rischioso a livello tecnico. Mi interessa la personalità dei miei ragazzi''.



L'ex allenatore della Roma ribadisce poi la sua visione sulla campagna acquisti: 'Il mercato? Finora non è stato un mercato facile, sono però soddisfatto dell'impegno dei direttori. Non dobbiamo fare le cose in fretta perché abbiamo una rosa di qualità''.