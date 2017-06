Inter-Spalletti, martedì potrebbe arrivare l'annuncio

A Roma gli lanciano ancora messaggi d'amore per provare a convincerlo a restare, ma il futuro di Luciano Spalletti appare ormai già scritto: sarà il prossimo allenatore dell'Inter, salvo clamorosi colpi di scena. Martedì potrebbe essere il giorno dell'annuncio: il tecnico giallorosso chiuderà il suo campionato domenica (molto probabilmente al secondo posto), poi 48 ore dopo l'ìncontro tra i suoi legali e i dirigenti nerazzurri servirà a mettere il nero su bianco a una trattativa in realtà già chiusa.



Spalletti firmerà un contratto di due anni con l'opzione di rinnovo per il terzo e guadagnerà 4 milioni di euro a stagione. Tornerà a lavorare con Sabatini, che ha già avuto a Roma e insieme proveranno a convincere Nainggolan e Rüdiger a fare lo stesso percorso. Difficile, al momento: l'offerta di Suning da 70 milioni di euro è considerata bassa da Monchi, che ne chiede 100 per entrambi, 50 solo per Rüdiger. Quasi certamente, invece, l'Inter pescherà in Francia: c'è già stata l'accelerata per Dalbert, terzino sinistro del Nizza, e Diakhaby, centrale del Lione.