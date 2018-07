Spalletti, il messaggio è chiaro

Luciano Spalletti non si accontenta e manda un messaggio all'Inter: "L'anno scorso quando mi dicevate che eravamo pochi, rispondevo che eravamo sufficienti. Quest'anno, anche se abbiamo già operato, vi dico che abbiamo altro da fare". Tradotto: la società deve comprare. E del resto è quello che sta provando a fare, con l'affare Vrsaljko in dirittura d'arrivo e il sogno Vidal tutt'altro che impossibile.



"I direttori stanno lavorando, queste cose si definiscono dopo aver iniziato la preparazione. Abbiamo conosciuto i nuovi e abbiamo visto che c'era la necessità di fare altro. Mano a mano che passano i giorni e ci si avvicina alla chiusura del mercato, cambiano le situazioni. Un calciatore magari vede che non riesce a giocare e cerca una soluzione diversa".



"Vrsaljko? Per coprire i doppi ruoli di una squadra ci sono servono altri calciatori, abbiamo bisogno di 23 giocatori e quindi manca qualcuno per avere pedine doppie. Vidal? Non c'entra dire questo o quello, fuori dal campo lavorano i dirigenti. I nomi per avere queste coppie li sapete".