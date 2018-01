Inter, Spalletti: "Manca un centrale ma uso quelli che ho e non piango"

Luciano Spalletti show ai microfoni di Premium Sport dopo l'1-1 contro la Fiorentina: "Questa settimana ci sono successe diverse situazioni contrarie, a livello di defezioni. Ranocchia ha giocato tutta la partita con un forte dolore al costato, Nagatomo era influenzato e Santon ha problemi al ginocchio".



Quindi manca un centrale? Il tecnico dell'Inter alza il tono di voce ma senza rabbia: "Lo sanno tutti, è evidente, me lo chiedono da inizio stagione quando si doveva fare mercato e poi non si è potuto fare perché è uscito fuori un problema. Lo sa anche mia mamma di 80 anni... che altro vi devo dire? Non dirò mai niente contro i miei giocatori, che manca qualcosa, non voglio che si ricamino discorsi di mercato. Se si fosse fatto male un altro, avrei messo Nagatomo centrale o Gagliardini. Uso quelli che ho e non piango".



Spalletti poi analizza il match: "A livello tecnico tattico, a volte facciamo fatica nella circolazione di palla e anche a livello caratteriale ci manca qualcosa a livello di spirito. Però, con tutte queste difficoltà, siamo riusciti a prenderci il vantaggio. Nel finale loro ci hanno chiuso e hanno trovato il pareggio, ma prima le occasioni di raddoppiare l’abbiamo avute noi. La partita è stata giocata complessivamente bene, anche considerate queste problematiche: potevamo vincerla, ma la Fiorentina ha meritato il pareggio".