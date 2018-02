Inter, Spalletti: "Manca tranquillità, le cose girano sempre male"

Luciano Spalletti sembra quasi rassegnato dopo la sconfitta dell'Inter contro il Genoa: ecco le sue principali dichiarazioni a Premium Sport.



"Quando si va in svantaggio a fine primo tempo con un episodio del genere non è facile, soprattutto in questo periodo, riottenere la fiducia. Però nella ripresa abbiamo cercato di fare la partita, ma non riusciamo a gestire la palla come vorremmo. Poi ci manca tranquillità, appena succede un episodio a nostro sfavore. Non abbiamo fatto una prestazione bruttissima, siamo stati in partita e aspettavamo l’episodio giusto, invece poi è arrivato l’autogol che ci ha creato problemi perché siamo in un momento di fragilità e poi reagire diventa più difficile. Le cose ci girano sempre male".



"Ci vorrebbero degli episodi a favore e non a sfavore in alcuni momenti delle partite. Ci vuole precisione e dobbiamo migliorare in alcune scelte, cosa che abbiamo fatto abbastanza bene nella ripresa dove meritavamo di più, mentre nel primo tempo non abbiamo fatto una gara di grande qualità, ma c’era comunque equilibrio, anzi Handanovic non ha fatto parate importanti a differenza di Perin".



"Che risposte mi ha dato questa gara? La squadra non ha mollato, non ha sbagliato l’atteggiamento, ci sono stati degli episodi che ci sono girati contro. Dobbiamo tornare a lavorare in maniera seria e a credere nelle nostre potenzialità. Mancano ancora molte partite e dobbiamo mantenere un livello di risultati e di classifica per lottare fino alla fine con le altre squadre che sono in alto”.