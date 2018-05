Inter, Spalletti: "La Lazio non merita la Champions più di noi"

Luciano Spalletti carica l'Inter in vista dello spareggio-Champions League di domani sera: "Chi dice che la Lazio merita la qualificazione più di noi non ha visto le partite. Ho sentito dire che meritano di più perché hanno tre punti di vantaggio, ma c'è l'ultima giornata da giocare. Se vinceremo, avremo meritato la Champions più di loro. Ce la giocheremo senza alcuna difficoltà".



Il tecnico nerazzurro spiega come la squadra ha vissuto i momenti tra la delusione post-Sassuolo e la speranza rinata con il pareggio biancoceleste a Crotone: "Ho sentito dire che abbiamo buttato via un'occasione poi la Lazio non ha vinto e allora abbiamo avuto c... Non sta insieme questo discorso, questa chance ce la siamo meritata: i giocatori hanno lavorato con amore e attaccamento questa settimana".



Ecco come giocherà l'Inter: "Aggressivi ma equilibrati sulle loro ripartenze, sono bravi nell'uno contro uno e dovremo fare attenzione. Conterà avere forza caratteriale e mentale, da non lasciarsi condizionare da niente: conta chi sei e ciò che hai fatto vedere. Poi la Lazio è squadra forte, hanno fatto un grande campionato, ma anche il Napoli lo ha fatto e si tende a sminuirli (riferimento ad Allegri?, ndr). Il Napoli ha vinto lo scudetto del manuale del calcio".



Champions o meno, Spalletti certifica il proprio lavoro: "Il lavoro fatto in stagione rimane, i giocatori si sono comportati sempre bene e con serietà: gli ho detto cosa penso di loro dopo il Sassuolo, non mi serve aspettare se arriveremo quarti o quinti". Sui presunti vantaggi di non giocare partite europee quest'anno: "Chi dice così non capisce, con l'Europa League giocatori come Dalbert e Karamoh avrebbero avuto più minutaggio rendendo meglio anche in campionato".



Infine, sul futuro: "Io mi trovo benissimo all'Inter, il mio contratto non è un problema. Sono totalmente concentrato su quello che stiamo facendo, sull'importanza del momento attuale e la voglia di essere in questa posizione. In confronto a questo, la lunghezza del contratto è una barzelletta. E nessuno vuole andare via da qui, tutti vogliono rimanere perché è una società forte".