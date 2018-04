Inter, Spalletti: "La Champions dipende da noi"

Obiettivo riscatto: a Bergamo contro l'Atalanta l'Inter vuole cancellare il ko di Torino e riprende la corsa Champions. Luciano Spalletti è consapevole dell'importanza della gara: "Le opportunità sono sempre di meno e vanno sfruttate, per cui dobbiamo fare risultato e visto che ci sarà il derby di Roma possiamo tornare tra le prime quattro, la classifica è a portata di mano. Dipenderà da noi: su il muso e si va a giocare".



Qualche dubbio di formazione in vista della trasferta all'Atleti Azzurri: "Vecino, Candreva e Miranda sono da valutare. Anche a Gasperini mancheranno giocatori importanti come Petagna e Ilicic. Tutti hanno defezioni a questo punto del campionato".



"Rafinha a centrocampo? Dobbiamo stare attenti - prosegue Spalletti - ma è una soluzione percorribile. Gli piace toccare molto il pallone, abbassarsi per ricevere. E' un calciatore che ci può dare una mano importante, ma l'Inter ha saputo cavarsela anche senza di lui".



La settimana è stata segnata dalle polemiche per il rigore concesso in Real-Juventus e in molti hanno chiesto l'introduzione della Var in Champions: "Per me verrà portata a livello mondiale perché è giusta. Bravi quelli che hanno avuto il coraggio di idearlo e proporlo quando in tanti, qualcuno perché gli faceva comodo, erano contro. Su Buffon non sta a me commentare. Ascolto e guardo le situazioni, mi faccio un'idea ma i commentatori professionisti siete voi".



L'allenatore toscano ai microfoni di Premium si era complimentato per l'impresa della Roma: "Se ho una parte di merito nella loro qualificazione? "No, i meriti sono della Roma quest'anno. Io ho lavorato con una squadra forte che è arrivata un punto davanti al Napoli lasciando la squadra in Champions. Il resto è merito di Di Francesco".